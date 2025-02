Getty Images

Como, quando torna Sergi Roberto: cosa fare al Fantacalcio

Svincolare o no? È il dubbio dei fantallenatori alle prese con l’asta di riparazione. Un momento fondamentale per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Como, bisogna valutare la situazione fisica riguardante Sergi Roberto. Lo spagnolo il 30 dicembre si è fermato nella fase di riscaldamento pre-match contro il Lecce a causa di noie muscolari al polpaccio. Pedina imprescindibile nello scacchiere di Cesc Fabregas, il suo rientro slitta: potrebbe rivedersi tra i convocati da metà febbraio.