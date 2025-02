Getty Images

Como, quando torna Vojvoda: cosa fare al fantacalcio

un' ora fa



Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Como c'è grande curiosità per vedere all'opera Mergim Vojvoda, messo sotto contratto nel corso del mercato invernale e prelevato a titolo definitivo dal Torino. Il terzino kosovaro è arrivato infortunato e oggi Cesc Fabregas ha confermato lo stop lungo: "ne avrà per 2-3 settimane" con il suo rientro, quindi che slitta a dopo la gara con la Roma in programma il 2 marzo.