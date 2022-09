Sempre più giù in classifica, dopo la sconfitta con il Sudtirol e appena due punti messi in cantiere fin qui, il Como si interroga su chi potrà aiutarlo a risollevarsi.



A cinque giorni dalla rescissione consensuale del rapporto con Giacomo Gattuso, la squadra è ancora ufficialmente senza allenatore. Contro il Sudtirol, sabato pomeriggio, i lariani sono stati guidati da Max Guidetti ma quella dell'ex attaccante di Padova e Spezia è stata soltanto una soluzione ponte. L'ormai ex vice di Gattuso è pronto a farsi da parte per lasciare spazio a qualcun altro, come lo stesso Guidetti ha esplicitamente dichiarato nel post-partita di sabato. Meno semplice è capire chi sarà costui.



Luca D'Angelo, prima scelta della dirigenza, sembra destinato a tornare in sella al Pisa, club che dopo averlo esonerato a luglio ora pare disposto a rinnovargli la fiducia. Mentre Massimo Oddo, altro nome circolato nei giorni scorsi, pare essere fuori dal casting. Secondo La Provincia a balzare in pole nelle ultime ore sarebbe Alfredo Aglietti con Aurelio Andreazzoli poco dietro.



Di certo il Como deve fare in fretta perché sabato al Sinigaglia arriverà la Spal e i lariani non possono più permettersi di perdere tempo e punti.