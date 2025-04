Como, si fa di nuovo male Sergi Roberto: cos'è successo e le condizioni

Getty Images

Nuovo infortunio nella travagliatissima stagione dial: l'ex Barcellona, subentrato al 71' della gara della 32esima giornata di campionato contro il Torino a Caqueret,, anche lui non al meglio come confermato nel pre partita dal tecnico Fabregas:"Nico Paz? Si è allenato poco questa settimana, ha sentito il polpaccio un po' carico. E' pronto per entrare nella ripresa. Non voglio rischiare con nessuno, neanche con Sergi Roberto".

Sergi Roberto che invece è entrato in campo e, nel tentativo di agganciare in area una palla filtrante,La sensazione è che si tratti di una lesione muscolare, da capire di che grado attraverso gli esami che verranno svolti nelle prossime ore.