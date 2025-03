Como, stagione finita per Dossena: lesione del crociato, si opera

Getty Images

Brutta notizia per ilLa notizia era nell'aria, ma ora è arrivata l'ufficialità dal club lariano che ha comunicato l'esito degli esami per il difensore classe 1998:, l'ex Cagliari si dovrà operare.Dossena si era fatto male in occasione dell'ultima partita di campionato contro il Milan, nei prossimi giorni sarà operato a Brescia.- Como 1907 comunica che gli esami strumentali, eseguiti sul calciatore Alberto Dossena a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Milan-Como, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro. Dossena si sottoporrà ad intervento chirurgico nella giornata di domani presso la clinica Poliambulanza di Brescia.