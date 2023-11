Fulmine a ciel sereno a Como: con la squadra sesta in classifica, è sul punto di terminare per volontà della proprietà indonesiana della società lombarda il rapporto professionale con il tecnico Moreno Longo. Al suo posto, ecco profilarsi la prima esperienza su una panchina di prima squadra per l'ex campione spagnolo di Barcellona e Arsenal Cesc Fabregas, già giocatore dei lariani fino al termine della carriera nell'agosto del 2023 e attualmente allenatore dell'Under 19, la Primavera. .