Como-Torino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

con calcio d'inizio alle ore 18 di domenica 13 aprile 2025 allo stadio Sinigallia è una gara valevole per la 32ª giornata di campionato della Serie A 2024/25. La vittoria ottenuta sul Monza ha riportato un clima di serenità attorno arisalito a +9 sul terz'ultimo posto nella corsa salvezza. In netta risalita e ormai salvo ma senza ambizioni europee è invece la squadra distabile al 10° posto a -8 dal Milan e a +16 sulla zona retrocessione.Partita: Como-Torino.Data: domenica 13 aprile 2025.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Como-Torino in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Como-Torino in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Orario: calcio d'inizio alle ore 18.00.Canale tv: DAZN - Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.Streaming: DAZN, Sky Go, NOW.(4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas.

(4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Gineitis; Karamoh, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.- Como-Torino viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.- Como-Torino è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.