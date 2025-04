Como-Torino, le pagelle di CM: Douvikas segna, Kempf salva tutto. Elmas ci prova, ma non basta

Como-Torino 1-0

Como

Butez 6,5: decisivo nel secondo tempo su Elmas e Gineitis. Qualche rischio di troppo con i piedi, ma Fabregas lo ha scelto anche per la sua abilità con il pallone. Fortunato sul goal annullato a Ilic: il doppio tocco di Biraghi al momento della battuta lo salva da una figuraccia

Vojvoda 7: gioca la tipica partita da ex che vuole farsi rimpiangere. Prima salva su Elmas, poi disegna il cross perfetto per la testa di Douvikas. Nel mezzo tanta solidità e molti palloni intercettati.

Goldaniga 6: corre qualche rischio nel primo tempo, ma fa valere la sua esperienza su Ché Adams. Va anche vicino al goal, ma Milinkovic-Savic para il suo colpo di testa.

Kempf 7: Adams e Sanabria non sono clienti facili, ma se la cava bene. Si guadagna mezzo voto in più con il salvataggio sulla linea sul tiro di Elmas a tre minuti dalla fine.

Moreno 6,5: torna titolare tre mesi dopo l’ultima volta con la Lazio e si affida a tutta la sua esperienza per contenere le avanzate di Gineitis. Utile anche in aiuto ai centrali su Adams e Sanabria (89’ Valle sv).

Caqueret 6,5: molto bravo a sporcare le linee di passaggio dei giocatori del Torino. Sempre preciso nei raddoppi, senza mai perdere la lucidità (71’ Sergi Roberto sv, 83’ Nico Paz sv)

Perrone 6,5: il centrocampo di Fabregas gira ai suoi ritmi. Alla regia di qualità abbina quantità e intelligenza tattica che gli consentono di spezzare le azioni di gioco del Torino.

Da Cunha 6,5: copre e riparte per novanta minuti. Si alterna alla perfezioni con i due compagni di reparto e non fa mai la scelta sbagliata.

Ikoné 6,5: a Como si sta ritrovando. Imbuca perfettamente per Vojvoda in occasione dell’1-0, sfiora il 2-0 ed è una presenza costante sia in fase difensiva che offensiva (71’ Strefezza 5,5: poco incisivo).

Douvikas 7,5: Maripan lo marca strettissimo per quasi 40 minuti, ma appena ha un piccolo spazio lo sfrutta. Inizia e finisce conclude l’azione per il goal, saltando di testa proprio tra Maripan e Walukiewicz.

Diao 6,5: i suoi spunti in velocità mettono in difficoltà Walukiewcz e Gineitis, che deve spendere un giallo per fermarlo. Cala nella ripresa (83’ Fadera sv).

Fabregas 6,5: vittoria con brivido finale per il Como, che blinda la salvezza. I suoi ragazzi continuano a crescere e ora hanno imparato anche a soffrire.

Torino

Milinkovic-Savic 6,5: para quello che può. Il cross di Vojvoda lo taglia fuori, mentre la difesa avrebbe dovuto coprirlo meglio.

Walukiewicz 5: contiene a fatica Diao e sul goal di Douvikas è in riardo nella chiusura (80’ Pedersen sv).

Coco 5,5: diffidato, si prende l’ammonizione che gli farà saltare la partita con l’Udinese. Non dà mai la sensazione di sicurezza che dovrebbe dare un centrale difensivo (80’ Masina sv)

Maripan 5,5: buona marcatura su Douvikas per quasi un tempo, poi sul cross di Vojvoda manca la comunicazione con Walukiewicz e il greco salta da solo

Biraghi 5,5: fatica a contenere Ikoné e Vojvoda, che combinano molto bene sulla fascia. Cresce nel secondo tempo, ma la fase difensiva rimane da registrare. Sfortunato nel doppio tocco in occasione del goal annullato a Ilic nel finale.

Casadei 5: il centrocampo del Como lo chiude bene. Non riesce a sfruttare gli inserimenti, sua caratteristica migliore (65’ Karamoh 5,5: non dà la scossa che sarebbe servita all’attacco granata).

Linetty 6: sfiora la rete nel primo tempo con un bell’inserimento. Tra i tre centrocampisti è quello chee va meno in sofferenza, anche se la regia è spesso imprecisa (89’ Tameze sv)

Gineitis 5: non trova mai la posizione giusta per far male al Como e finisce in mezzo al palleggio della squadra di Fabregas. Si prende anche un’ammonizione giusta, che testimonia le sue difficoltà (80’ Ilic sv).

Elmas 6,5: sia a destra che a sinistra è il più pericoloso dei suoi. Vojvoda nel primo tempo e Butez nella ripresa gli negano un goal che avrebbe anche meritato. Nel finale ci si mette anch Kempf, che, sulla linea, salva una rete già fatta.

Adams 5: la marcatura di Goldaniga e Kempf lo mette in difficoltà. I compagni non lo assistono mai e quando è così la vita dell’attaccante si fa davvero difficile.

Sanabria 5: torna titolare un mese e mezzo dall’ultima volta e lo fa da capitano. Un onore per lui, che si sbatte molto, ma non ha palloni giocabili. Finisce sempre preda dell’attenta difesa del Como.

All. Vanoli 5,5: il suo Torino cresce alla distanza, ma non basta. L'esperimento con Sanabria e Adams non paga.