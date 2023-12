La deroga per far allenare Cesc Fabregas è in scadenza, così il Como trova una soluzione tampone. Il club lombardo (serie B) ha annunciato l'arrivo in panchina dell'ex direttore tecnico della nazionale del Marocco e del Galles, Osian Roberts (ex Crystal Palace), nominato manager ad interim fino al termine della stagione: da gennaio si occuperà della prima squadra con il supporto di Cesc Fabregas e dell'attuale staff tecnico.



Roberts dalla prossima stagione si concentrerà nel ruolo di "Head of Development", con il compito di creare un'identità Como all'interno dell'organizzazione, compresa la formazione degli allenatori e i piani di sviluppo dei giocatori".

Intanto il club condurrà un accurato processo di reclutamento di un nuovo manager.



Fabregas commenta: "Siamo molto felici di accogliere Osian Roberts nella nostra famiglia calcistica. Grazie al suo eccezionale curriculum nello sviluppo di giocatori e allenatori, consideriamo Roberts il giusto profilo per raggiungere il successo a lungo termine in tutte le fasce d’età e a tutti i livelli. Crediamo che questa nomina possa portare l’esperienza giusta per creare il progetto dell’ambiziosa visione di gioco del Como. Insieme, intraprenderemo una nuova era di successi calcistici".