Marco Varnier passa dall'Atalanta al Como in prestito. Il comunicato:



Como 1907 comunica l’arrivo in prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno 2022 del calciatore Marco Varnier.



Difensore centrale, classe 1998, è cresciuto nei settori giovanili di Padova e Cittadella, esordendo con quest’ultimi in Lega Pro e Serie B. Nella stagione 2017/18 è stato eletto miglior difensore della serie cadetta passando poi nella stagione successiva all’Atalanta. Nel suo palmares anche alcune presenze con le Nazionali giovanili, fino all’U21, con la quale ha esordito nell’ottobre 2017, all’età di 19 anni.



“Sono molto felice di poter iniziare questa nuova esperienza qui a Como – sono le prime parole di Varnier da giocatore lariano – la società mi ha voluto fortemente e questo non può che rendermi orgoglioso, ho trovato un ambiente che crede in me e nelle mie qualità”.



Una nuova esperienza in una squadra che ha fatto della capacità di rialzarsi uno dei suoi punti forti: “Ho seguito il Como la scorsa stagione e ho visto un gruppo veramente unito che è riuscito anche a superare alcuni momenti di difficoltà. Questo secondo me è un valore aggiunto incredibile che alla lunga può essere determinante. Inoltre, ho trovato una società serie e organizzata, un bel progetto con tutti i presupposti per fare bene”.