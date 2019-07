Il Como ha ufficializzato l'arrivo di Ismail H'Maidat: l'ex Ascoli e Roma, reduce da una brutta esperienza in Belgio, finita col carcere, cerca il rilancio in Italia. Contratto annuale con opzione per i tre seguenti. "​Sono contento di ripartire e tornare a giocare, non vedo l’ora di iniziare! Como è una piazza bellissima, con una società con grande storia. Voglio prima di tutto ringraziare la società, il direttore e il Mister per la fiducia che mi hanno dato. Ora tocca a me, voglio ripagarla sul campo, dando tutto me stesso" le parole del classe '95.