Thierry Henry si unisce al Como 1907, la leggenda francese del calcio mondiale è stata confermata oggi come azionista del club. Questa la nota ufficiale della società lariana con al suo interno le parole dell'ex campione francese: “È con grande piacere che annuncio che mi unirò al Como 1907 come azionista. Era da tempo che aspettavo di essere coinvolto in un progetto come quello del Como. Un club ambizioso, ma soprattutto un club che vive i miei stessi valori: non solo una squadra di calcio ma una realtà che aiuti la comunità locale. Un Club sportivo vive grazie alla comunità locale, altrimenti non è nulla. Tuttavia, molte volte gli obiettivi commerciali prendono il sopravvento e interrompono questo legame speciale, facendo perdere il cuore alla società. Quando ho parlato con questo team, mi sono state illustrate le attività già in atto e l’ambizione di garantire che il club prosperi così come la comunità, ho capito che questa era l’opportunità perfetta per me”.