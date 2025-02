Como, ufficiale la cessione di Verdi al Sassuolo: formula e dettagli

Getty Images

cambia squadra, scende di categoria e si accasa per una nuova esperienza in Serie B. L’ex giocatore del Bologna lascia la Lombardia e il Como per andare in prestito fino al termine della stagione al Sassuolo.(centrocampista, 1992).Nato a Broni, in provincia di Pavia, Simone inizia a giocare a calcio nell’Audax Travacò prima di approdare nelle giovanili del Milan a 11 anni, club con cui ha esordito in Coppa Italia a 17 anni contro il Novara. Nell’estate del 2011 inizia la comproprietà con il Torino, e con i granata tra Serie B, Serie A e Campionato Primavera 1 scende in campo 24 volte, prima di passare alla Juve Stabia e lì collezionare 20 presenze e 4 assist. Nel 2013 il centrocampista va in prestito ad Empoli in Serie B: gioca 42 partite, segna 7 gol e serve 8 assist, aiutando la squadra a raggiungere la promozione. L’anno successivo con i toscani in Serie A per lui 28 presenze, 3 gol e 3 assist e a fine stagione viene risolta la comproprietà tra Milan e Torino in favore dei rossoneri, quindi il fantasista viene prestato agli spagnoli dell’Eibar: in 6 mesi 13 presenze, un gol e un assist prima di approdare al Carpi in Serie A, dove mette a referto 3 gol in 8 presenze.

Nell’estate 2016 il Bologna lo acquista a titolo definitivo, in rossoblù rimane due stagioni e in 64 partite segna 16 volte e serve 15 assist: l’annata 17/18 si conclude con una doppia-doppia (10 gol e 10 assist), e Verdi viene acquistato dal Napoli. Con i partenopei esordisce in Champions League e in Europa League, dove segna nei 16esimi contro lo Zurigo, ma all’ultimo giorno di mercato torna al Torino. Tra il 2019 e il 2022 fa 71 presenze, mettendo a referto 6 gol e 14 assist, e nel mercato invernale del 2022 approda alla Salernitana, con i granata in mezza stagione gioca 15 volte segnando 5 gol. La stagione 2022/2023 Verdi la trascorre a Verona con la maglia dell’Hellas, facendo 5 gol in 25 partite; tornato al Torino viene poi acquistato dal Como, squadra con cui segna 8 volte e serve 2 assist ottenendo la prima promozione in Serie A della storia del club lariano.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Simone!”