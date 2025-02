Como, UFFICIALE l’addio di Baselli: il comunicato

Getty Images

. La notizia era nell’aria e negli scorsi giorni era già arrivato il saluto sui propri canali social: “Grazie Como! Grazie Lariani!”. Oggi, poi, è arrivato anche ildel Como, che sancisce l’addio del centrocampista:“Il Como 1907 ha concordato di separarsi da Daniele Baselli. L'esperienza e la leadership di Daniele sono state determinanti nel guidare la squadra nei momenti cruciali e ha giocato un ruolo chiave nel nostro viaggio verso la Serie A, contribuendo al successo del club con un totale di 46 presenze. Ringraziamo sinceramente Daniele per la sua dedizione e il suo impatto al Como 1907 e gli auguriamo il meglio per i suoi prossimi capitoli”.

Arrivato nel 2022 dopo le esperienze con le maglie di Atalanta e Torino,. In questa stagione, però, il classe 1992 non ha trovato grande spazio (solo 3 presenze tra campionato e Coppa Italia) e ha deciso di lasciare il club a stagione in corso.