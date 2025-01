Como, ufficiale l'arrivo di Assane Diao dal Betis: il comunicato e le prime parole

La notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche la conferma del club: ilmette a segno il secondo colpo di questa sessione invernale di calciomercato e ufficializza l'arrivo didalL'esterno d'attacco spagnolo ha firmato uncon il club lombardo e arriva in Italia perQuesto ilufficiale: "Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio di Assane Diao dal Real Betis. L’esterno 19enne, noto per ritmo, versatilità e fiuto del gol, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo che lo legherà ai lariani fino alla fine della stagione 2028/29.

Nato a Ndongane, in Senegal e cresciuto in Spagna, Diao ha rapidamente scalato le classifiche del calcio europeo. Alto 1 metro e 85 centimetri, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Badajoz, del Flecha Negra e Balón de Cádiz prima di arrivare, nel 2021, al Betis Siviglia.Durante la sua permanenza al Real Betis, Diao ha collezionato 28 presenze ne La Liga, contribuendo in modo significativo ai successi della squadra con gol e assist essendo stato anche uno dei protagonisti del memorabile pareggio contro il Barcellona nel dicembre 2024. A livello internazionale, Diao ha rappresentato la Spagna a vari livelli giovanili, vestendo la maglia della Nazionale U19 e U21".

Official, confirmed. Assane Diao joins Como on a permanent deal from Real Betis for €12m and sell-on clause.



…and Assane Diao’s here-we-go now confirming the exclusive story @Como_1907 pic.twitter.com/8zAguUiCO2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2025

Ecco, invece, le prime impressioni del giocatore: "Sonoe di entrare a far parte della famiglia del Como 1907. Non vedo l’ora di iniziare e di regalare tante gioie ai tifosi! Ho parlato con Mister Cesc Fabregas varie volte, ci siamo confrontati e mi ha raccontato il progetto del club. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di scendere in campo!"