Como, ufficiale Perrone per il centrocampo: i dettagli dell'operazione

"Como 1907 è lieto di annunciare chesi unirà al club in prestito dal Manchester City. Il centrocampista si unisce al club dopo un’eccellente precampionato con un contratto", si legge sul sito del Como, che rinforza ancora la rosa con il mediano argentino.Il centrocampista 21enne si è trasferito in Premier League al Manchester City nel gennaio 2023 con un contratto di cinque anni e mezzo e ha debuttato poco dopo in occasione della vittoria per 4-1 contro il Bournemouth. La scorsa stagione è poi passato in prestito al Las Palmas, con 30 presenze totali.

“È emozionante avere un giocatore così versatile come Perrone. Le sue recenti prestazioni in precampionato hanno dimostrato il suo gioco di collegamento e la sua creatività a centrocampo”.”Sono molto felice di essere qui in questo club e in questa città, non vedo l’ora di iniziare a giocare. Penso che questo sia un passo necessario per la mia carriera per continuare a crescere; mi piacciono le idee dell’allenatore e lo stile di gioco. Il Como 1907 è un club molto interessante, con una rosa di qualità ed è per questo che ho deciso di venire qui”.