Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio a titolo temporaneo dal Rennes fino al giugno del 2023 del portiere Alfred Gomis.



Nato in Senegal nel 1993 è cresciuto a Cuneo e nelle giovanili del Torino. Dopo le prime esperienze in Serie B, tra Crotone, Avellino, Cesena e Salernitana, e nel 2017 debutta in Serie A con la Spal.

A seguito delle due stagioni con gli Estensi va a giocare nel massimo campionato francese, prima al Digione e poi al Rennes. Con quest’ultimi colleziona 47 presenze in Ligue1, 4 in Champions League e 6 in Conference League.



Nel 2017 debutta anche con la nazionale senegalese con la quale ha giocato la Coppa d’Africa 2019, conclusasi con il secondo posto, e vinto quella del 2021. Ha fatto parte della spedizione dei Leoni del Teranga ai mondiali di Qatar 2022.