Getty Images

Como-Venezia 1-1: il tabellino

un' ora fa



Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Fellipe Jack (46' Dossena), Valle; Da Cunha (86' Engelhardt), Perrone, Caqueret; Strefezza (46' Ikonè), Paz (86' Fadera), Diao (72' Douvikas). All.: Fabregas



Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin (77' F. Carboni), Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan (63' Doumbia), Ellertsson (63' Bjarkason); Oristanio (63' Yeboah), Maric (77' Gytkjaer). Di Francesco



Arbitro: Doveri



Marcatori: 49' Ikonè (C), 90'+5' Gytkjaer (V)



Ammoniti: Zerbin (V), Duncan (V), Fellipe Jack (C), Douvikas (C), Yeboah (V)