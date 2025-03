Como-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

La 28esima giornata della Serie A 2024/25 scende in campo con gli anticipi del sabato e tra questi c'èal Sinigaglia.Dopo la sconfitta contro la Roma all'Olimpico, i lariani di Cesc Fabregas vogliono ripartire immediatamente e riprendere la via verso la salvezza: fin qui i punti conquistati sono 28.I lagunari di Eusebio Di Francesco, penultimi con 18 punti, sono ancora a caccia della prima vittoria nel 2025: non vincono dal 22 dicembre contro il Cagliari, anche se nelle ultime due giornate hanno fermato sullo 0-0 Lazio e Atalanta.Tutte le informazioni su Como-Venezia:

: Como-Venezia: sabato 8 marzo 2025: 15.00: DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky): DAZN: Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Diao, Strefezza.. Fabregas.: Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Pérez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric.. Di Francesco.

- Fabregas non può contare sugli squalificati Kempf e Vojvoda ma ritrova Dossena. Davanti ancora il tridente con Paz, Diao e Strefezza. Per Di Francesco ballottaggi davanti: Oristanio e Maric in vantaggio su Yeboah e Fila.- La sfida tra Como e Venezia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: sarà necessario scaricare l'app per smart tv compatibili, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.Chi è abbonato sia a DAZN sia a Sky potrà vedere la partita su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

- Como-Venezia sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, tramite l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito.- La telecronaca della partita è affidata a Gabriele Giustiniani.