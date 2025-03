Como-Venezia 0-0 LIVE: palo di Smolcic dopo il miracolo di Radu, Butez salva su Zerbin e Candé

GETTY

- Risponde il Como: mancino velenoso di Paz che sfila di poco a lato di Radu.- Clamorosa doppia occasione per il Venezia, con Duncan e Candé, su doppia azione da corner: in entrambi i casi grande risposta di Butez, soprattutto sul guineense, con una splendida risposta d'istinto.- Ancora Como, serie di batti e ribatti in area con la palla che arriva a Da Cunha: tiro di prima con Radu che neutralizza.- Occasione anche per il Venezia. Butez salva con il piede sul tiro di Zerbin, che scappa a Valle e si presenta in area da solo.

Corner di Da Cuhna dalla sinistra, colpo di testa di Smolcic che centra il palo, dopo l'intervento provvidenziale di Radu che devia il pallone.11'Occasione per il Como, con il tiro di Strefezza dal limite dell'area: Radu riesce a respingere.Como-Venezia 0-0: Butez; Smolcic, Goldaniga, Fellipe Jack (dal 46' Dossena), Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza (dal 46' Ikonè), Paz, Diao.Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric.

Doveri2' Zerbin (V), 8' Duncan (V), 33' Fellipe Jack (C)Lascende in campo con gli anticipi del sabato: aprela sfida salvezza tra ildell'emergentee ildi Eusebioallo Stadio Sinigaglia della città lariana. Dopo la sconfitta contro la Roma all'Olimpico, i lombardi vogliono ripartire immediatamente e riprendere la via verso la salvezza, visto che fin qui i punti conquistati sono 28, a + 6 sulla zona calda. I lagunari, penultimi e quasi disperati con 18 punti, sono ancora a caccia della prima vittori nel 2025: non vincono dal 22 dicembre contro il Cagliari, anche se nelle ultime due giornate hanno fermato sullo 0-0 Lazio e Atalanta.