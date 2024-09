Como-Verona: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(domenica 29 settembre con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valevole per la sesta giornata di campionato in Serie A. Reduci dalla prima vittoria stagionale ottenuta nel posticipo di lunedì scorso sul campo dell'Atalanta, i padroni di casa si presentano a questa sfida con 5 punti in classifica, uno in meno degli ospiti a quota 6 dopo la sconfitta nell'anticipo in casa contro il Torino. Arbitra Giua, assistito da Berti e Cortese con Arena quarto uomo, Marini e Massa al Var.Partita: Como-Verona.

Data: domenica 29 settembre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Como-Verona viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia.

(4-2-3-1): Audero; Van der Brempf, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Frese; Belahyane, Dani Silva; Lazovic, Kastanos, Sarr; Tengstedt. All. Zanetti.