Como, vicino l'accordo con Baturina della Dinamo Zagabria: chiesti 30 milioni

Ilpunta sempre più in alto. Dopo aver trattenuto Cesc Fabregas, che ha sposato in toto il progetto dei lariani, la società lombarda sta preparando il primo colpo della sua sessione di mercato:Come riporta Fabrizio Romano, il Como ha allacciato i contatti con la Dinamo Zagabria ema i soldi per i lariani non sono un problema, tannto che l'intesa sarebbe già molto vicina. La società del presidente Suwarso è ricca e solida e vuole dare a Cesc Fabregas un altro centrocampista da far crescere. Come fatto, nella scorsa stagione, con i vari Nico Paz, Perrone, Diao.

, nato il 16 febbraio 2003, è cresciuto nella Dinamo Zagabria,. Gioca da trequartista, ama muoversi tra le linee e potrebbe, se restasse Nico Paz (che Xabi Alonso vorrebbe riportare al Real Madrid) e formare con lui una coppia in grado di dare imprevedibilità e ulteriore velocità agli schermi di Fabregas.