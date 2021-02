. Il capitano non è Samir Handanovic, che ogni weekend indossa la fascia dell'Inter. Ma, l'ex storico capitano della squadra nerazzurra, ora vicepresidente del club. Bandiera dell'Inter e dei suoi tifosi, che ieri ha vestito i panni di, alla ricerca della miglior condizione dopo lo stop forzato per infortunio., al 41' del secondo tempo al posto dell'esausto Barella. Una seduta di lavoro extra per ritrovare la forma fisica ottimale, perché nelle ultime settimane c'è stato l'exploit di Christian Eriksen nel ruolo di mezzala e ora, per la prima volta da quando è all'Inter. Deve conquistare i tifosi nerazzurri che finora hanno visto di rado il vero Arturo (alcuni non hanno digerito il bacio allo stemma della Juventus nel match di San Siro e una prima parte di stagione sottotono), ma soprattutto- E che a dire il vero lo voleva anche nella precedente di estate e nella finestra invernale in mezzo. Già, perché da quando si è seduto sulla panchina dell'Inter, Conte. La scorsa estate i due si sono ritrovati, dopo il passato vincente insieme alla Juventus, ma. E anche di quello blaugrana a dire il vero.. Poco, decisamente poco per un giocatore delle sue qualità e caratteristiche, per un centrocampista che- Conte aspetta il vero Vidal, che ora vuole ritrovare la miglior condizione per poter dare il 100%.dopo alcune panchine mal digerite al Barcellona. Con i nerazzurri impegnati solo in campionato dopo le eliminazioni dalle coppeda qui al termine della stagione. E Vidal è chiamato a svoltare, a rispondere sul campo. 2 gol non bastano, tutta l'Inter si aspetta molto di più da lui. Conte in primis, che ha insistito tanto per averlo in nerazzurro e. La palla poi passerà nei piedi di Vidal, che dovrà rispondere sul campo e dare segnali importanti, anche dopo il battibecco con Conte post-Juve. Un episodio superato, ma rimasto impresso perché Vidal da quel momento ha giocato col contagocce (45' con la Fiorentina, poi l'infortunio e i pochi minuti nel finale col Milan). La missione recupero parte con l'ex capitano Javier Zanetti, nel mirino ci sono i prossimi impegni e Vidal vuole rispondere presente.