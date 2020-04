Un compleanno molto diverso dal solito per Simone Inzaghi: il mister biancoceleste ha festeggiato i suoi 44 anni in isolamento, con la famiglia, ma nello stesso avrà avuto modo di esprimere il suo desiderio: riprendere a giocare e lottare per lo Scudetto.



CALENDARIO LAZIO - In occasione del suo compleanno, il mister è stato festeggiato dai suoi giocatori in videochiamata. Un'occasione per battere il ferro finché è caldo: ha sfruttato il suo compleanno per richiamare la squadra, e chiedere di mantenere altissima la concentrazione. Come riporta il Corriere dello Sport, le possibilità che il campionato riprenda sono in crescita. E, perfino nel giorno del suo compleanno, Inzaghi ha voluto dare la carica ai suoi.