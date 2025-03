Compleanno di Ultimate Team: tornano Ibarbo, Gervinho e Doumbia su FC25!

Getty Images

Inizia la seconda settimana di festeggiamenti per il, durante la quale i fan potranno riscoprire i loro giocatori preferiti appartenenti a Ultimate Team nel passato. Tre aggiunte in particolare faranno esultare i giocatori più appassionati:Il ritorno dei tre attaccanti, compagni di squadra nellae diventati autentici miti nell’edizione 2015 del videogioco, scatenerà un'ondata di nostalgia tra i fan più appassionati che potranno nuovamente schierare in campo questo trio d’attacco letale nella propria squadra di Ultimate Team.

Gervinho

Seydou Doumbia

Victor Ibarbo

Jamal Musiala

Antonio Nusa

Sam Kerr

Yui Hasegawa

Ella Toone

Lotte Wubben-Moy

Géraldine Reuteler

Julián Álvarez

David Alaba

Iñigo Martínez

Zubimendi

Nico Williams

Gavi

Steve Mandanda

Warren Zaïre-Emery

Héctor Herrera

Luciano Acosta

Virgil van Dijk

Matheus Cunha

Antoine Semenyo

Leandro Paredes

Federico Dimarco

Antônia Silva

Mallory Swanson

Delphine Cascarino

Serge Gnabry

Harry Maguire

Gabriel Martinelli

Karim Adeyemi

Alfonso Espino

Qui di seguito l’elenco del Team 2 del FUT Birthday: