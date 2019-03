80 anni per una Leggenda della nostra storia e del calcio italiano. Auguri, Mister @giovanni_iltrap ! https://t.co/aI83oiJwZt pic.twitter.com/nUzDmmMYKn — JuventusFC (@juventusfc) 17 marzo 2019

La Juventus ha augurato buon compleanno a uno dei suoi ex tecnici, Giovanni Trapattoni, che oggi compie 80 anni. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club bianconero:Sei Scudetti, due Coppe Italia, una Coppa del Campioni, una Coppa delle Coppe, due Coppe UEFA, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale.In sintesi: una leggenda della panchina bianconera.(prima dal 1976 al 1986, e poi dal 1991 al 1994): il Trap è amore per il calcio, è determinazione, passioneper il lavoro, grinta.Il Trap è il Trap. Un maestro di calcio, uno dei più grandi di tutti.E oggi non possiamo che alzarci in piedi e tributargli una lunga, lunghissima, standing ovation.Auguri, Mister!