L'accusa è infamante e il giudizio del club vale quasi una condanna. Per, il verdetto giunge dopo un'indagine interna. Consegnato a Jeff Carlisle di ESPN nella giornata di ieri, 6 novembre 2020, esso è pesante:, ma risale a qualche anno prima (va ricordato che Villa ha disputato la sua ultima stagione newyorchese nel 2018). Un'ex dipendente del New York City FC (franchigia della MLS che partecipa al massimo campionato professionistico USA dal 2015, facente parte del City Football Group e ex squadra di Andrea Pirlo). Su Twitter la ragazza ha fatto esplicitamente il nome di David Villa, riferendo d'essere stata palpata in più occasioni e rimarcando che il suo capo trovasse comica la situazione anziché provare a fermarla . Ha aggiunto di avere subito un trauma tale da non voler più avvicinarsi al mondo dello sport professionistico . E invece, per fortuna, l. Un comunicato pubblicato immediatamente (22 luglio 2020, un giorno dopo i tweet della ragazza) non ha lasciato dubbi: “New York City Football Club è venuto a conoscenza delle affermazioni fatte da una sua ex dipendente leggendole sui social media. Prendiamo questa faccenda in modo estremamente serio e non tolleriamo molestie di nessun tipo in qualsiasi area della nostra organizzazione. Abbiamo immediatamente aperto un'indagine sulla vicenda”.Il club ha inoltre fatto sapere che soltanto uno di essi è rimasto nei suoi ranghi ed è stato adeguatamente rimesso in riga (“disciplined”)., che ha smesso di giocare pochi mesi fa dopo la stagione trascorsa in Giappone coi Vissel Kobe, e che nel 2019 ha deciso di investire in una franchigia di una lega professionistica inferiore USA (i Queensboro FC, che militano nella United Soccer League Championship), ha sempre negato le accuse.