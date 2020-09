Prendere un giocatore per conquistare un mercato. Forse un po' "triste" e pragmatico ridurre l'utilità di un nuovo giocatore in base alla crescita commerciale che può determinare per il club. E non è intenzione di chi scrive. Weston McKennie è un giocatore dall'ottimo potenziale, un fresco motore nel centrocampo juventino. Tuttavia non si può non fare una riflessione su un altro aspetto correlato all'aver comprato il primo giocatore statunitense nella storia della Juve. Una riflessione del tutto simile, del resto, a quella fatta a suo tempo per l'operazione Cristiano Ronaldo, fucina di valore non solo tecnico, ma anche commerciale e di immagine.

