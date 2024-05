Comune Milano, Piscina: 'San Siro? Ci facciamo ridere dietro. Perdere una fra Milan e Inter sarebbe una tragedia'

Samuele Piscina, Segretario provinciale della Lega e Consigliere Comunale del Comune di Milano ha parlato del futuro dello stadio di San Siro dopo la notizia di ieri dell'illegittimità del ricorso del Comune sul vincolo della Soprintendenza sull'abbattimento del secondo anello."Dopo la dichiarazione di illegittimità del ricorso preventivo presentato dal Comune nei confronti della soprintendenza, ci chiediamo cos’altro si inventerà il Sindaco Beppe Sala per prendere tempo rinviando la figuraccia planetaria a cui ci sta portando. È un dato di fatto che a fronte della decisione del TAR sia molto probabilmente tramontata la possibilità della permanenza delle società".

"Perdere anche una delle società Milan e Inter sarebbe una tragedia, ormai annunciata da tempo. Ci domandiamo, in modo retorico sia chiaro, se fosse davvero indispensabile presentare un inutile ricorso a un parere preventivo, che non è configurabile come decisione definitiva e che quindi, dal punto di vista tecnico, non aveva ragione di esistere, spendendo soldi dei milanesi e perdendo ulteriore tempo. Ci domandiamo a questo punto se non si ravvisi anche il danno erariale"."Chiediamo che venga al più presto convocato un Consiglio Comunale straordinario per affrontare in modo compiuto e definitivo la questione dello Stadio Meazza. È necessario avere una strategia definitiva e non continuare a farci ridere dietro dal mondo intero, non solo quello del calcio".