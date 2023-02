Una presa di posizione chiara, forte da parte del tifo viola., attraverso un comunicato ufficiale apparso sulla pagina Instagram,, storica rivale del club di Firenze.Queste le dure parole del comunicato: “I gruppi organizzati della Curva Fiesole comunicano che non parteciperanno alla prossima trasferta Torino.Non saremo mai disposti a iscriversi al sito ufficiale della Juventus, come esplicitamente richiesto per acquistare i biglietti. Rivolgiamo pertanto un invito a tutti I Tifosi Viola a boicottare la trasferta di Torino punto è arrivata l’ora di dare un segnale forte ai padroni che hanno fatto di questo sport un business”.