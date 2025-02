Getty Images

Comuzzo rimane alla Fiorentina: il Napoli non arriva alla cifra richiesta. Rimane uomo mercato per l'estate

Federico Targetti

5 minuti fa



Pietro Comuzzo? 35 milioni. Ci arrivate? Allora 40. E qui la trattativa tra Fiorentina e Napoli per il difensore del 2005 esploso in questa stagione con Palladino si è arenata. I contatti tra i due club sono andati avanti fino alla mattinata odierna per poi interrompersi.



Palladino, in questi giorni di mercato attorno al suo pupillo, lo ha fatto partire dalla panchina contro Lazio e Genoa, impiegandolo da terzino a gara in corso. Lo stadio Franchi ha mostrato al ragazzo friulano grande affetto domenica in occasione della partita contro i rossoblù.



Adesso Comuzzo, uno degli Under 20 più impiegati a livello dei top 5 campionati europei, è pronto a proseguire la stagione in maglia viola. Ma attenzione al mercato estivo: Conte lo apprezza molto e ha spinto per averlo già in questa sessione, mentre sono stati rilevati anche contatti con la Juventus e alto gradimento da parte di Cristiano Giuntoli, uomo mercato bianconero che per questo gennaio si è mosso con tanti prestiti.