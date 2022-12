La strada verso il ritorno della Juventus nell’ECA è in discesa. L’associazione dei club europei ha teso le mani alla Juventus dopo la rottura avvenuta nel 2021 quando Agnelli, insieme ad altri 11 club europei, si era staccato per creare la Superlega. Il riavvicinamento tra i bianconeri e l’associazione presieduta da Nasser Al-Khelaifi, svela il Daily Mail, è avvenuta dopo le dimissioni dell’ex numero uno a seguito del terremoto societario che ha portato l'azzeramento dell'intero consiglio d'Amministrazione.



IL RITORNO - Il rientro della Juventus nell’ECA avrebbe comunque del clamoroso, visto che la Vecchia Signora, insieme a Barcellona e Real Madrid, ha fondato una nuova società (A22) per studiare un progetto rinnovato della Superlega. Al-Khelaifi, numero uno del Psg, potrebbe quindi reintegrare i bianconeri dopo una serie di colloqui da tenere con Maurizio Scanavino, nuovo dg dei piemontesi. Così facendo anche i rapporti tra la Juventus e la stessa Uefa presieduta da Ceferin tornerebbero più distesi.