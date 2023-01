Dopo la sconfitta di ieri contro una non irresistibile Roma di Josè Mourinho, in casa Fiorentina probabilmente si che serve un investimento in attacco, soprattutto per quanto riguarda il centravanti. La solita pessima prestazione di Luka Jovic, ed il contemporaneo infortunio di 40 giorni patito da Arthur Cabral, ha ormai fatto capire quale possa essere l’antifona: la Fiorentina di Vincenzo Italiano segna poco, e adesso avrebbe bisogno di un aiuto dal mercato.



Secondo quanto analizzato oggi da il Corriere Fiorentino la Fiorentina, in caso di una cessione di Nico Gonzalez, sarebbe pronta a reinvestire una parte della somma ottenuta per portare alla corte di Italiano una punta che possa garantire i gol necessari. Nelle ultime settimane si è tanto parlato di Arnautovic e Belotti, ma nelle ultime ore i viola sembrano aver chiesto informazioni per un’altra punta della nostra Serie A: stiamo parlando di Beto dell’Udinese che, per età e caratteristiche, potrebbe davvero fare il terminale offensivo dei viola. La palla adesso passa alla dirigenza gigliata che dovrà, in caso di affondo, cercare la soluzione adatta per convincere Pozzo.