Con chi gioca il Milan ai quarti di Europa League: le possibili avversarie

FA

Il Milan supera lo Slavia Praga e si qualifica per i quarti di finale di UEFA Europa League. Dopo la vittoria dell'andata a San Siro (4-2), i rossoneri di Stefano Pioli si ripetono alla Eden Aréna di Praga vincendo 3-0 grazie alle reti di Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Sfruttando, come nel primo round, la superiorità numerica: al 20' infatti è stato espulso il capitano dei cechi Holes, rosso diretto con il VAR per un'entrata con il piede a martello su Calabria.



Ma chi affronterà il Milan ai quarti di finale? Ecco le possibili avversarie del Diavolo.



IL SORTEGGIO - Venerdì 15 marzo, a partire dalle 13, si svolge presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, il sorteggio dei quarti di finale. Contestualmente, viene stabilito il tabellone completo dell'Europa League 2023/24: gli accoppiamenti per le semifinali e anche quale squadra giocherà 'in casa' nella finale della Dublin Arena, a Dublino, mercoledì 22 maggio 2024 alle ore 21.



I CRITERI - Il sorteggio dei quarti di finale è libero. A partire da questa fase della competizione, non sono previste teste di serie e anche squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro.



MILAN CONTRO UN'ITALIANA? - A differenza della fase a girone e degli ottavi di finali, ai quarti di finale il Milan potrebbe affrontare una squadra italiana, essendo libero il sorteggio. Se, oltre ai rossoneri, dovessero qualificarsi anche Roma e/o Atalanta, a quel punto sarebbe possibile assistere ad un derby italiano in Europa League.



LE POSSIBILI AVVERSARIE DEL MILAN



Marsiglia



Benfica



West Ham



Liverpool/Sparta Praga



Atalanta/Sporting Lisbona



Brighton/Roma



Bayer Leverkusen/Qarabag



QUANDO SI GIOCANO QUARTI DI FINALE, SEMIFINALI E FINALE DI EUROPA LEAGUE - Le partite dei quarti di finale di Europa League sono in programma l’11 (andata) e il 18 aprile 2024 (ritorno), le semifinali sono previste il 2 maggio (andata) e il 9 maggio 2024 (ritorno). La finale si gioca mercoledì 22 maggio 2024 alle 21, alla Dublin Arena di Dublino (Irlanda).



DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E IN STREAMING - L'evento sarà disponibile in diretta TV su SkySport 24 e in streaming sul sito ufficiale della UEFA, su Now TV, SkyGo e Prime Video.