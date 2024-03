Con chi gioca la Fiorentina ai quarti di Conference League: le possibili avversarie

Redazione CM

La Fiorentina supera il Maccabi Haifa e si qualifica per i quarti di finale di UEFA Europa Conference League. Dopo la vittoria dell'andata a Budapest (4-3), i viola di Vincenzo Italiano hanno difeso la posizione al Franchi, pareggiando 1-1.



Ma chi affronterà la Fiorentina ai quarti di finale? Ecco le possibili avversarie dei gigliati.



IL SORTEGGIO - Venerdì 15 marzo, a partire dalle 14, si svolge presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, il sorteggio dei quarti di finale. Contestualmente, viene stabilito il tabellone completo della Conference League 2023/24: gli accoppiamenti per le semifinali e anche quale squadra giocherà 'in casa' nella finale dello stadio Agia Sofia di Atene, mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 21.



I CRITERI - Il sorteggio dei quarti di finale è libero. A partire da questa fase della competizione, non sono previste teste di serie e anche squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro.



LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA FIORENTINA



PAOK Salonicco

Aston Villa/Ajax

Viktoria Plzen/Servette

Fenerbahce

Maccabi Tel Aviv/Olympiacos

Club Brugge/Molde

Lille/Sturm Graz



QUANDO SI GIOCANO QUARTI DI FINALE, SEMIFINALI E FINALE DI CONFERENCE LEAGUE - Le partite dei quarti di finale di Conference League sono in programma l’11 (andata) e il 18 aprile 2024 (ritorno), le semifinali sono previste il 2 maggio (andata) e il 9 maggio 2024 (ritorno). Come detto, la finale sarà mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 21



DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E IN STREAMING - L'evento sarà disponibile in diretta TV su SkySport 24 e in streaming sul sito ufficiale della UEFA, su Now TV, SkyGo e Prime Video.