Con De Rossi rinasce Pellegrini: tra Roma e Nazionale, quel legame tra due simboli giallorossi

Romani e romanisti. Quello che accomunanon è solo il luogo di nascita (ovviamente la Capitale), ma un innato e intimo attaccamento alla maglia giallorossa. E quale modo migliore per coronare, se non con il gol del capitano, il più romano della compagnia e il più rappresentativo degli 11 in campo in termini legame con la piazza? La rete del 2-0 momentaneo firmata da Pellegrini contro il Verona si lega a doppio filo alla prima di De Rossi,, dando al capitano un respiro di sollievo dalle critiche e dai recenti fischi.Minuto 25 della sfida tra Roma e Hellas Verona. Lorenzo Pellegrini riceve da El Shaarawy in area e spara sotto la traversa un sinistro potente che risuona in tutto lo stadio. Per il capitano giallorosso si tratta di una gioia che, alla luce del suo recente momento no, culminato nei. E lo si intuisce quando dopo il gol corre a festeggiare battendosi la mano sul petto, per dimostrare il suo indissolubile legame con la maglia.L'accostamento tra De Rossi e Pellegrini si carica di ulteriore significato se si considera che l'attuale capitano della Roma ha sempre nutrito una profonda ammirazione nei confronti di DDR. I duee nelle 616 presenze di De Rossi in maglia giallorossa ce ne sono anche diverse al fianco di Pellegrini. Una in particolare, ovvero, il 26 maggio 2019, quandomettendo la firma sulla partita che (neanche tanto per caso)Se si può dire che Pellegrini ha aiutato con un gol De Rossi a rendere più dolce prima il suo addio e poi il suo ri-esordio con la Roma, il sostegno era avvenuto a parti inverse per. Era l'11 giugno 2017 e il classe '96 vestiva per la prima volta la maglia azzurra. Vicino a lui, a confortarlo con un abbraccio al momento dell'inno e con i giusti consigli in campo,. Emblematiche le parole di Pellegrini a proposito di quel Italia-Liechtenstein:e lo ha confermato aiutandomi per tutta la partita: mi diceva di stare tranquillo, di osare. Oltretutto con Ventura si giocava col 4-2-4, quindi il centrocampo era tutto nostro".Ora, quasie condividono il ruolo di protagonisti nella vittoria sull'Hellas Verona. Uno per aver timbrato il gol vittoria, l'altro per essersi preso la scena con un esordio in panchina cullato dall'abbraccio dello stadio.- ha dichiarato l'allenatore della Roma ai microfoni di Dazn - Deve ritrovare la continuità nelle partite, deve toccare tanti palloni ed entrare in area, perché ha sempre fatto molti gol.. Abbiamo tanti onori ma anche oneri. Lui lo sa, ho visto un giocatore molto maturato. Ha lavorato da leader vero in settimana. Nel primo tempo mi è piaciuto tantissimo, nel secondo tempo è calato come tutti".