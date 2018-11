Questa sera alla Sardegna Arena, per la partita contro il Cagliari, a guidare dalla panchina il Torino non ci sarà Walter Mazzarri, che rimarrà a riposo a casa dopo il malore degli scorsi giorni, ma il suo fedele vice Nicolò Frustalupi.



Il secondo allenatore del Torino ha già guidato Belotti e compagni in un'occasione in questa stagione: nella partita di Genova contro la Sampdoria vinta per 4-1 dai granata. Lo scorso anno Frustalupi si era invece seduto in panchina, al posto dello squalificato Mazzarri, nel match casalingo contro l'Udinese, terminato 2-0 per il Torino