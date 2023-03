A Coverciano si è aperto oggi il raduno della Nazionale: gli Azzurri si alleneranno al Centro Tecnico Federale fino a mercoledì mattina prima di partire per Napoli, dove giovedì allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’ affronteranno l’Inghilterra nel primo incontro delle qualificazioni a EURO 2024. In questa settimana, sono diverse le iniziative promosse dalla FIGC e dalla Nazionale, sia a Coverciano, sede del ritiro, che a Napoli, sede di gara.COVERCIANO. Nel pomeriggio, dopo la conferenza di Roberto Mancini e la prima seduta di allenamento, tornerà ‘Azzurri Live’, l’appuntamento aperto ai tifosi della Nazionali in diretta sui social alle 18.30: protagonisti Matteo Pessina e Giorgio Scalvini, che si racconteranno agli utenti insieme ai conduttori Barbara Cirillo e Federico Mosca per poi rispondere alle domande dei tifosi.Ospiti a Coverciano in questo primo giorno di raduno i bambini dell’Associazione Real Eyes Sport, fondata da Daniele Cassioli, non vedente dalla nascita, campione di sci nautico e membro del Consiglio Nazionale CIP. Con loro ci saranno anche i vincitori dell’asta online promossa da FIGC e AIRC a novembre in occasione della settimana di ‘Un goal per la ricerca’, evento di raccolta fondi a favore dei giovani talenti della scienza.Faranno il loro esordio nel Centro Tecnico Federale anche due nuovi partner delle Nazionali: Esselunga (oggi) e Biraghi (domani). Domani, inoltre, la Nazionale parteciperà alle campagne sulla Giornata internazionale per l’Eliminazione della discriminazione razziale, promossa dall’ONU, e sulla ‘Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie’, promossa in Italia.NAPOLI. Da domani, per il ritorno dell’Italia a Napoli la città si tingerà di Azzurro: il 21, 22 e 23 marzo verranno infatti illuminati d’Azzurro il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno in piazza Municipio. Mercoledì, poi, all’arrivo a Napoli (18 circa), una delegazione della Nazionale guidata dal presidente federale Gabriele Gravina si recherà all’Ospedale Pediatrico Santobono per far visita ai reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia, portando in dono ai piccoli pazienti palloni e gadget.Subito dopo, alle 19 circa, allo Stadio ‘Maradona’, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi consegnerà le medaglie della Città al presidente Gravina, al Ct Mancini e al capitano degli Azzurri. Arriviamo così a giovedì, giorno di Italia-Inghilterra: allo stadio sono previste una serie di attività di coinvolgimento del pubblico, per creare la migliore atmosfera per una sfida che meno di due anni fa assegnava la Coppa Europea. Previsto un gioco di luci che annuncerà le formazioni, per coinvolgere il pubblico allo stadio, e ricordare insieme Gianluca Vialli, il capodelegazione della Nazionale scomparso lo scorso 6 gennaio.A Napoli, tra l’altro, farà il suo esordio ufficiale al fianco degli Azzurri anche il brand theme delle Nazionali. È un sistema musicale in diversi elementi: il sound logo, che in 3" sintetizza la passione per gli Azzurri e le Azzurre, le declinazioni per i vari touchpoint fisici e digitali, fino al brano integrale, dal titolo ‘Azzurri’, composto da Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello e impreziosito dalla voce della soprano Susanna Rigacci. Altro esordio sarà quello di Oscar, la mascotte delle Nazionali, un cucciolo di pastore maremmano-abruzzese disegnato da Carlo Rambaldi, maestro negli effetti speciali cinematografici e vincitore di tre Premi Oscar.Per chi sarà invece a casa, l’occasione di seguire gli Azzurri è doppia: oltre alla diretta di Rai 1, infatti, tornano le trasmissioni sui profili social: ‘Vivo Azzurro Live’, il prepartita condotto da Pierluigi Pardo (19.45), e ‘Casa Azzurri Live’, con Gli Autogol e numerosi ospiti del mondo del calcio e dello spettacolo (20.40).Al ‘Maradona’ è prevista la presenza sugli spalti di un gruppo di partecipanti ai progetti sociali del Settore Giovanile e Scolastico FIGC con la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes: un gruppo di educatori e bambini impegnati in ‘Pelota de Trapo’ nei quartieri Sanità e Scampia e alcuni ragazzi dell’Istituto minorile di Nisida impegnati nel progetto ‘Zona Luce’, che coinvolge operatori di Polizia Penitenziaria, detenuti del carcere minorile e collaboratori sportivi. A vedere Italia-Inghilterra ci saranno anche 2000 tesserati delle società calcistiche partenopee.La FIGC promuoverà infine la campagna ‘Uniti dagli stessi colori’ in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale (21 marzo).