Il gol, realizzato ai supplementari in Coppa Italia contro il Napoli, ha ricordato a tutti la sua esultanza con le braccia incrociate a mo' di pistole, ma a tornare in Italia, con il pistolero, non è solo la sua esultanza. Molti ricorderanno, ladel bomber polacco, che secondo alcuni rumors aveva convinto il marito a rifiutare un trasferimento al Tottenham, prima di quello definitivo all'Hertha Berlino, nel 2020. Lei aveva smentito tutto con in post su Instagram. Ora, Krystof e Paulina sono tornati nel Belspaese, alla Fiorentina, dopo aver vissuto a Genova e Milano. Lui si è dimostrato subito in formissima, lei non è da meno.