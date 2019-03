Il ritorno di Zidane al Real Madrid ha spazzato via le chance di un altro grande ex blanco, José Mourinho, sia in ottica immediata che per la prossima stagione. Lo Special One, fresco reduce dal divorzio con il Manchester United, potrebbe essere uno dei grandi partecipanti al valzer degli allenatori aperto proprio da Zizou. I trader di Snai già hanno tracciato alcune rotte possibili: le tracce più calde portano al Paris Saint Germain e alla nazionale portoghese, entrambi a 5,00. Subito dopo, a 5,50, ecco però la grande rentrée all’Inter, che deve a Mourinho la magica stagione del Triplete. «Sull’argomento preferisco non rispondere - ha detto in un’intervista recente – ma è vero che a Milano ho trovato tutto quello di cui un tecnico può avere bisogno». Al di fuori di queste ipotesi, nelle valutazioni dei bookmaker tutto diventa molto più improbabile: a 12, riferisce Agipronews, l’approdo nel campionato cinese, a 20 il ritorno al Chelsea. Poi altri lidi italiani: il Milan a 20, il Napoli a 25, la Roma a 50. A sorpresa c’è anche la Juventus, di cui Mourinho è uno dei nemici giurati, e la quota non è neanche tanto alta: 15. Proprio vero che nel calcio tutto può succedere.