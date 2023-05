La vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter sulla Fiorentina condiziona anche la corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Conference League. Con la sconfitta della squadra viola nella finale di Roma, infatti, il settimo posto in classifica diventa quello buono per accedere alla terza coppa europea, per ordine di importanza, nel 2023-24. Attenzione però, perché c'è una variabile chiamata Juventus, che può cambiare ancora le carte in tavola.



La Juve infatti è la squadra che, in questo momento, occupa il settimo posto in classifica. Sappiamo però che, al netto di altre eventuali penalizzazioni inerenti al prossimo processo sportivo su stipendi e partnership con altre società, sui bianconeri pende anche spada di Damocle della Uefa, con una probabile esclusione d'ufficio dalle competizioni europee per la prossima stagione per violazione degli accordi sul fair play finanziario.



In quel caso, e considerando sempre la Juve settimana, ecco che sarebbe l'ottavo posto della classifica a quel punto a determinare il nome della squadra italiana iscritta alla prossima Conference League. Ed è questo il motivo per cui ieri l'ad del Monza, Adriano Galliani, prima della finale di Coppa Italia aveva fatto capire di tifare Inter...



Vediamo dunque, calendario e classifica alla mano, quali sono le squadre in lotta per l'ottavo posto, e quali impegni avranno da qui alla fine della Serie A, nelle due giornate restanti.



