Con Luka Jovic, nuovo attaccante del Milan arrivato in rossonero la scorsa settimana durante le ultime battute del calciomercato, arriva a Milano anche la bellissima fidanzata Sofija Milosevic. Sofija è una modella ch epuò vantare un seguito di circa 600.000 follower su Instagram. Ex dell'ex viola Adem Ljajic e oggi felicemente fidanzata e mamma con Luka Jovic, attraverso il suo profilo instagram la bellissima Sofija Milosevic nell'ultimo anno ha fatto innamorare tutti i tifosi della Fiorentina, e ora è pronta a fare la stessa cosa con i sostenitori del Milan!



