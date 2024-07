Ma in fondo qui il protagonista era Motta. E di riflesso il suo predecessore, per anni la gioia di colleghi che sulle 'sparate' di Allegri ci hanno campato e l'hanno fatto alla grande. Vi svelo un segreto: è anche per questa ragione che il tecnico a lungo ha goduto di buona stampa. Al di là del ben noto finale, Allegri è stato 'protetto' come pochi altri. La ragione? Dava titoli e stava simpatico. Non un brutto affare se ci aggiungete che a lungo ha ottenuto risultati.