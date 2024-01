Con o senza cappuccio, l'arbitro iena vale poco: gioco scorretto con Marelli nelle nuove 'rivelazioni'

Sandro Sabatini

Ricordate l’inquadratura di una settimana fa? Forse non gli è piaciuta l’etichetta di “arbitro incappucciato”, della quale - se non ricordo male - potrei anche vantare il copyright; comunque è diventato l’arbitro “spalleggiato”, nel senso che stavolta Filippo Roma de le Iene lo ha mostrato così, di spalle.



Novità della seconda puntata, neanche mezza. Questo arbitro (o quel che è) racconta cose lette e sentite ovunque. Neanche un particolare esclusivo o retroscena sul designatore Rocchi e la riunione telematica di una settimana fa. Continua ad annaspare e sbagliare su Rabiot in Juve-Roma e Provedel in Sassuolo-Lazio, è banale sulla prima ammonizione di Simeone in Supercoppa. E poi dice di aver sentito solidarietà tra i colleghi. Mah… A me non sembra che abbia ricevuto tanta solidarietà. Anzi. Dai colleghi ha ricevuto una sacrosanta azione legale, una denuncia contro ignoti che non è banale, ecco.



A le Iene si è poi intravisto Luca Marelli. Dal suo comunicato si è capito che erano dichiarazioni di quattro anni fa e riferite addirittura alla fine della sua carriera arbitrale, una quindicina di anni fa. Nel frattempo ha messo su qualche chilo: succede, caro Marelli… Ed è diventato molto bravo e credibile in tv. Lui: Marelli. Non l’arbitro - o presunto tale - passato da “incappucciato” a “spalleggiato”