Tra le molte virtù che si assegnano ad una squadra forte, c’è anche quella diL’Italia che questa sera affronterà la Svizzera nella seconda partita del suo Europeo, è esattamente in questa condizione, ma il c.te i calciatori che guida hanno già deciso., cioè incrociando avversari più facili, per le semifinali e, presumibilmente, per la finale.Cha cosa significa questo ragionamento?da primi del girone, avremo un ottavo di finale abbordabile (Austria, Olanda o Ucraina), ma anche cheSi dirà:Nel 2006, quando vincemmo il Mondiale, fummo assai fortunati, dopo il girone, ad incrociare Australia e Ucraina. Il primo, vero nostro ostacolo fu ladove - giova ricordarlo - l’Italia conquistò la Coppa ai rigori.Ma, lo ripeto,E quindi, contro la Svizzera, giocherà la stessa formazione, o quasi, che ha battuto la Turchia perObiettivo possibile se, oltre ai tre punti per gli azzurri, non ci sarà il successo del Galles contro la Turchia. Questo consentirebbe a Mancini di recuperare con calma sia Verratti (in realtà già abile per giocare questa sera), sia Florenzi (contro la Svizzera sicuro assente e presumibilmente sostituito da Di Lorenzo).Attenzione, però, perché. Se non ha vinto è stato per mera casualità avendo, non dico dominato, ma certamente condotto l’iniziativa quasi sempre.Da più parti - e l’ho fatto anch’io -Trattasi di luogo comune molto diffuso e, come tutti i luoghi comuni, un po’ di verità la contiene. Tuttavia sia il tempo che i numeri (tradizione comunque favorevole agli azzurri) si stanno incaricando di ridurre questa faccenda per quello che è., fieri avversatori degli italiani fossero essi calciatori o lavoratori emigrati, sia perché oggi la Svizzera è guidata da un ex calciatore bosniaco di origine croata. Vladimirche importa stili di gioco e atteggiamenti tecnici che con la Svizzera calcistica, propriamente detta, hanno poco a che fare.Tutto questo nulla toglie, anzi, casomaie pungente. Cito lui, camerunese naturalizzato svizzero, perché contro il Galles ha segnato ed è stato il migliore, una vera preoccupazione per la nostra squadra. Più in generale la Svizzera è una formazione che pressa alto e mira alla riconquista della palla per ripartire.L’Italia, per me, non deve lasciare il primo tempo sul campo.Giusto pensare alla vittoria, ma più giusto ancora pensare a come vincere. Il gioco d’attacco è la nostra stella cometa. Se la seguiamo arriveremo alla mèta.