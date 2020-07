Con Rangnick non sarebbe rimasto. La conferma di Pioli, però, rende decisamente più corposa la probabilità che Ibrahimovic sia un giocatore del Milan anche nella prossima stagione, nella quale festeggerà i 39 anni. I trader hanno messo nero su bianco questa ipotesi, e nelle loro valutazioni l’opzione rossonera è decisamente favorita, a quota 1,50. Il cambio di casacca entro il prossimo 5 ottobre, data ufficiale di chiusura del mercato, riferisce Agipronews, sale invece fino a 2,30. Nei giorni scorsi si era parlato di un accordo a sorpresa con il Monza di Berlusconi, ma ieri Galliani ha smentito le voci in conferenza stampa, definendo l’ingaggio dello svedese “un filino costoso”, ed escludendo l’affare “al 98,8%”. Ha precisato però che quando ha parlato di certe cose, Ibra non l’ha “mandato al diavolo”. E dunque, chissà che l’attuale ad del club brianzolo non decida di lavorare sullo 0,2% rimasto...