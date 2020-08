La decisione presa oggi dalla Juventus ha colto un po' tutti di sorpresa. Se l'esonero di Maurizio Sarri non ha lasciato di stucco, se non nella repentinità della decisione, l'ingaggio di Andrea Pirlo è stato qualcosa che in pochi si aspettavano. E soprattutto, chissà se se l'aspettava lo stesso Sarri! C'è infatti una macroscopica differenza tra i due: uno ha fatto la gavetta, anzi è la personificazione della gavetta di successo nel calcio italiano; mentre l'altro è la quintessenza del grandissimo ex giocatore a cui viene data fiducia da parte di un grande club senza alcun rodaggio da allenatore.

