Inizia a diventare una piacevole abitudine quella dell'Inter di vincere le partite quando in pochi ci crederebbero. Merito di una condizione fisica che inizia a crescere col passare delle giornate, ma anche di una forza mentale e di una capacità di non abbattersi che sta diventando un marchio di fabbrica sotto la gestione di Luciano Spalletti. Gli acuti di Vecino contro il Tottenham in Champions League, quello di Brozovic con la Sampdoria sabato scorso sono le conferme più recenti di questa piacevole tendenza, episodi che rafforzano l'autostima di un gruppo partito col freno a mano tirato in campionato e che può trovare dentro di sè una maggiore consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista.



CI CREDONO SEMPRE - Limitatamente alle partite di Serie A affrontate sotto la guida del tecnico di Certaldo, sono già 16 i gol segnati dai calciatori dell'Inter negli ultimi 10 minuti di partite, un computo che sale ulteriormente se si considera il quarto d'ora finale (19). E spesso questi gol sono decisivi, per acciuffare un risultato prezioso o addirittura per mettere la freccia. Dalle reti di Skrianir e Perisic a Crotone, Icardi nel derby d'andata col Milan e Vecino nella famigerata notte dell'Olimpico contro la Lazio che è valso il ritorno in Champions League dello scorso campionato, fino ad arrivare a Genova. I protagonisti sono spesso gli stessi, l'esterno croato, il bomber capitano o il centrocampista uruguaiano: 5 centri per Perisic e Icardi, solo uno in meno quelli dell'ex centrocampista della Fiorentina. Giocatori che fanno dello strapotere fisico e della tenuta mentale le prerogative del loro modo di intendere il calcio.