Teala Dunn è una bellissima attrice americana, che in tv ha avuto un ruolo nella sitcom di TBS 'Are We There Yet?', come Lindsey Kingston-Persons, prendendo il posto di Aleisha Allen. La 23enne afroamericana, originaria del News Jersey, ha anche un grande successo su You Tube e su Instagram, dove vanta un seguito di 3,5 milioni di followers. Snella e sportiva, Teala incanta i suoi numerosi fan con scatti da urlo che la vedono rilassarsi a bordo piscina, anche insieme alle sue bellissime amiche, al volante di alcune supercar, Ferrari in testa, e nella cabina di comando di uno yacht.



