per i 35 anni diautore della doppietta contro il Venezia e per il debutto da titolare di un ragazzo del vivaio, il centrocampista Fabio, piemontese di 18 anni nato a Pinerolo., a conferma della sua ottima prestazione, per intensità e personalità,Eppure, tra il primo colpo di testa e la seconda deviazione di ginocchio di Bonucci,, facendosi raggiungere sull’1-1 dal Venezia che lotta fino all’ultimo secondo prima di arrendersi definitivamente. Bene o male, però,, dimostrando che il terzo posto è ancora un obiettivo concreto.Pronti via e la Juventus va subito vicina al gol, con una sassata difuori di poco e poi con una conclusione diche pizzica la parte alta della traversa. Dopo i due classici indizi, con il terzo arriva la prova della schiacciante superiorità bianconera, testimoniata dalla. E’ il modo migliore per festeggiare i suoi 35 anni, tra l’altro con la ritrovata fascia di capitano per l’assenza di Chiellini, titolare dei gradi, e del suo “vice” Dybala.Il Venezia, reduce da otto sconfitte consecutive, si presenta conin panchina al posto dell’esonerato Zanetti, con l’intenzione di non recitare il ruolo di vittima designata e prova a reagire con un tiro diche però non sorprende Szczesny. Malgrado questo tentativo si ha però l’impressione di una gara a senso unico, perché la Juventus attacca come se fosse ancora sullo 0-0 con la grinta dei giorni migliori. Bonucci e De Ligt al centro della difesa, tra Danilo tornato terzino sulla destra e Pellegrini a sinistra, controllano bene Henry, unica vera punta del Venezia. Ma soprattutto sono iMorata e Vlahovic.Le idee e le intenzioni degli uomini di Allegri sono buone, anche se il tempo sembra giocare a favore del Venezia che entra finalmente in partita e si rende pericoloso con, la cui deviazione finisce fuori di poco. E’ una piccola svolta che regala nuovo coraggio alla cenerentola del campionato, favorita dal fatto che la Juventus in fondo offre più fumo che arrosto., Morata corre ma tocca pochi palloni e così il Venezia chiude senza affanni il primo tempo, con la speranza di pareggiare nella ripresa.Per la verità è la Juventus ad andare più vicina al gol all’inizio della ripresa, quando. Troppo poco, comunque, per dare il colpo di grazia al Venezia e allora Allegri ordina a Dybala di scaldarsi.. Ma è anche la prova che la classe di, altrimenti Allegri non lo manderebbe in campo per l’ultima mezz’ora abbondante al posto di un invisibile Bernardeschi, insieme con Alex Sandro che rileva Pellegrini, appena ammonito.Non basta, però, cambiare il modulo tattico con un nuovo 4-3-3- in cui Miretti si sposta stabilmente sulla destra al posto di Bernardeschi, mentre Dybala e Morata giocano larghi in attacco ai lati di Vlahovic, perchésul quale Szczesny non può fare nulla.Pochi istanti prima Allegri aveva inseritoal posto del discontinuo Morata ma la mossa non aveva pagato. A riportare in vantaggio la Juventus, però,Come in occasione del primo gol tutto nasce da un calcio piazzato di, ancora dalla destra, stavolta direttamente dalla bandierina dell’angolo e dopo il precedente colpo di testa di De Ligt, adesso c’è quello di Danilo, con Bonucci pronto a precedere tutti con una deviazione di ginocchio sinistro. A questo punto, Allegri non vuole più correre rischi e ricompatta la squadra con un più equilibrato 4-4-2, facendo uscire Miretti e Vlahovic, rimpiazzati da Artur e Chiellini. Kean e Dybala sono i due nuovi attaccanti, ma l’ultimissima occasione è per Kiyine che costringe Szczesny a inginocchiarsi a terra per bloccare il pallone.pt 7' Bonucci (J); st 27' Aramu (V), 31' Bonucci (J).pt 7' De Ligt (J); st 27' Peretz (V), 31' Danilo (J).Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini (13' st Alex Sandro); Bernardeschi (13' st Dybala), Zakaria, Miretti (34' st Arthur), Rabiot; Vlahovic (34' st Chiellini), Morata (24' st Kean). A disp. Pinsoglio, Perin, Rugani, Aké. All. Allegri.Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju (41' st Okereke), Crnigoj (19' st Peretz), Vacca (37' pt Fiordilino), Cuisance (1' st Kiyine), Haps (41' st Ullmann); Aramu, Henry. A disp. Bertinato, Tessmann, Nsame, Johnsen, Nani, Busio, Svoboda. All. Soncin.: Prontera di Bologna.: Mazzoleni di Bergamo.: pt 25' Zakaria (J), 46' Pellegrini (J); st 11' Kiyine (V), 16' Aramu (V), 18' Alex Sandro (J), 33' Haps (V).